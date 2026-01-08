Cesc Fabregas non si fida del Bologna, nonostante la recente crisi di risultati dei rossoblù, fermi a due soli punti conquistati nelle ultime sei partite. Così il tecnico del Como a due giorni dal match del Sinigaglia:
Fabregas: “Bologna grande squadra, sarà un grande test per noi”
Le parole di Cesc Fabregas in conferenza stampa
"Il Bologna è una grandissima squadra, con un allenatore che mette una grandissima energia - le sue parole - Hanno una rosa preparata per l'Europa e con giocatori quasi tutti allo stesso livello. Per noi sarà una sfida importante per come giocano e per come ti fanno giocare. All'andata fu una sconfitta meritata, ma siamo cresciuti e non avevamo fatto una brutta partita. Il Bologna mi piace molto e da un allenatore come Italiano si impara tanto".
