Mercato – La Fiorentina fa sul serio per Fabbian: offerto…

Non c'è solo il fronte Benjamin Dominguez tra Bologna e Fiorentina, ma anche quello che riguarda Giovanni Fabbian. Il mediano 2003 è stato accostato alla Lazio a inizio mercato, ma i biancocelesti stanno virando su Taylor dell'Ajax, così si è interessata la Fiorentina, intenzionata a passare al 4-3-3 e a caccia di mezze ali