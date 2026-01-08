Per ora il Bologna ha bloccato la possibile cessione di Benjamin Dominguez. Il talento argentino è ora nel mirino della Fiorentina, che vuole aprirsi al 4-3-3 e sta cercando esterni offensivi, ma il club rossoblù valuta il da farsi anche sulla base dei tempi di recupero di Federico Bernardeschi.
Tutto Bologna Web
I migliori video scelti dal nostro canale
tuttobolognaweb news Mercato – Bloccata la cessione di Dominguez: dipende da Bernardeschi
mercato
Mercato – Bloccata la cessione di Dominguez: dipende da Bernardeschi
Il Bologna blocca l'uscita di Dominguez in attesa di Bernardeschi
Secondo il Resto del Carlino, la dirigenza ha stoppato ogni decisione su Dominguez in attesa del rientro del numero dieci, che in questi giorni ha ripreso a lavorare in maniera differenziata a Casteldebole. Se Bernardeschi dovesse rientrare per la fine di gennaio, il Bologna potrebbe allora prendere in considerazione la cessione di Dominguez, andando poi a prelevare un sostituto giovane e futuribile. I nomi sono quelli di Pietuszewski, Osorio, Camara e anche l'ex Sassuolo Boga.
© RIPRODUZIONE RISERVATA