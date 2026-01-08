Mercato – Bloccata la cessione di Dominguez: dipende da Bernardeschi

Per ora il Bologna ha bloccato la possibile cessione di Benjamin Dominguez . Il talento argentino è ora nel mirino della Fiorentina , che vuole aprirsi al 4-3-3 e sta cercando esterni offensivi, ma il club rossoblù valuta il da farsi anche sulla base dei tempi di recupero di Federico Bernardeschi .

Secondo il Resto del Carlino, la dirigenza ha stoppato ogni decisione su Dominguez in attesa del rientro del numero dieci, che in questi giorni ha ripreso a lavorare in maniera differenziata a Casteldebole. Se Bernardeschi dovesse rientrare per la fine di gennaio, il Bologna potrebbe allora prendere in considerazione la cessione di Dominguez, andando poi a prelevare un sostituto giovane e futuribile. I nomi sono quelli di Pietuszewski, Osorio, Camara e anche l'ex Sassuolo Boga.