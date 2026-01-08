Qui Casteldebole – Si avvicina il rientro di Skorupski

Una buona notizia oggi a Casteldebole alla ripresa degli allenamenti dopo la sconfitta contro l'Atalanta. Lukasz Skorupski avvicina il suo rientro in campo, dovrebbe avvenire settimana prossima, visto il lavoro svolto oggi in parte col gruppo dopo il lungo infortunio muscolare patito nel match contro il Napoli. Ha iniziato il lavoro differenziato Federico Bernardeschi . Di seguito il comunicato.

