Jhon Lucumi non lascerà il Bologna a gennaio, parola del diesse rossoblù Marco Di Vaio ieri a margine di Bologna-Atalanta. Il difensore colombiano, che non sta rinnovando il contratto in scadenza nel 2027, resterà fino a fine stagione per dare una mano al Bologna. Queste le parole di Di Vaio riprese dal Carlino:
Di Vaio blinda Lucumi: “E’ concentrato sul Bologna, vuole aiutare la squadra”
Le parole di Marco Di Vaio
"Lucumi è concentrato a rimanere qui e vuole terminare la stagione nel miglior modo possibile e aiutare la squadra. Vediamo l’anno prossimo durante il mercato cosa succederà, ma per ora vuole fare bene qua”.
