Bologna-Atalanta, la moviola: no rigore di Bernasconi

Direzione positiva per Di Bello in Atalanta-Bologna
Un solo episodio da moviola ieri sera nel corso di Bologna-Atalanta. Di Bello ha condotto una gara ordinata e senza particolari errori, entrambi i gol della Dea sono regolari, con la sola interpretazione in area del tocco di mano di Bernasconi.

Anche in questo caso l'arbitro di Brindisi ha giudicato bene l'episodio, perché il tocco del difensore dell'Atalanta è si sul braccio ma dopo un rimpallo con il piede e il ginocchio sinistro, una sorta di flipper non punibile da regolamento. Giusto, dunque, non assegnare il penalty al Bologna.

 

