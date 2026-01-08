Un solo episodio da moviola ieri sera nel corso di Bologna-Atalanta. Di Bello ha condotto una gara ordinata e senza particolari errori, entrambi i gol della Dea sono regolari, con la sola interpretazione in area del tocco di mano di Bernasconi.
Tutto Bologna Web
I migliori video scelti dal nostro canale
tuttobolognaweb news Bologna-Atalanta, la moviola: no rigore di Bernasconi
news
Bologna-Atalanta, la moviola: no rigore di Bernasconi
Direzione positiva per Di Bello in Atalanta-Bologna
Anche in questo caso l'arbitro di Brindisi ha giudicato bene l'episodio, perché il tocco del difensore dell'Atalanta è si sul braccio ma dopo un rimpallo con il piede e il ginocchio sinistro, una sorta di flipper non punibile da regolamento. Giusto, dunque, non assegnare il penalty al Bologna.
© RIPRODUZIONE RISERVATA