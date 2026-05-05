Nessuna “operazione nostalgia” in casa bergamasca: Sartori resta a Bologna

Nelle ultime ore si erano rincorse voci e indiscrezioni su un possibile ritorno di Giovanni Sartori all' Atalanta . L'attuale direttore dell'area tecnica del Bologna , tra i principali architetti del "miracolo" bergamasco negli anni passati, era stato accostato nuovamente alla Dea, scatenando la curiosità dei tifosi e degli addetti ai lavori.

Tuttavia, il club nerazzurro ha spento prontamente ogni speculazione. Da Zingonia arriva uno stop netto ai nostalgici: le voci su un rientro in società del dirigente sono state definite totalmente infondate. Nonostante il legame storico e i successi condivisi, le strade dell'Atalanta e di Sartori rimangono separate. La società bergamasca prosegue con la propria struttura dirigenziale attuale, mentre Sartori resta concentrato sul progetto Bologna. Dall'altro lato, non c'è mai stata nessuna intenzione da parte del direttore tecnico, e nemmeno del club rossoblù, di cambiare aria.