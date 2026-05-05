Mercato: dall’Azerbaigian, accordo verbale per Addai

Il Bologna pesca dal Qarabag in Azerbaigian? Dall'est Europa si parla di un accordo raggiunto tra i rossoblù e l'esterno Emmanuel Addai .

Sembra chiarirsi il futuro di Emmanuel Addai, il cui contratto con il Qarabağ scadrà al termine della stagione. L'ala ghanese sarebbe vicina a continuare la sua carriera in Italia. Secondo le informazioni ottenute dal sito Sport1.az, il calciatore di 24 anni avrebbe raggiunto un accordo preliminare con il Bologna. Se tutte le condizioni tra le parti verranno concordate, Addai vestirà la maglia rossoblù a partire già dalla prossima stagione, scrive il portale azero. Addai con la maglia del Qarabag ha segnato 11 gol in 86 partite.