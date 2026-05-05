Mercato – Il Bologna guarda alla cantera del Real Madrid: ecco i nomi

La cantera del Real Madrid sta creando sempre più talenti di grande livello e la Serie A sembra intenzionata a sfruttarla. Nel passato ne hanno beneficiato la Lazio con Gila, il Milan con Brahim Diaz, fino al Como di Fabregas con Paz e Ramon. Ora anche il Bologna vuole provare a ripercorre questa traccia.

Secondo il Resto del Carlino, l'area tecnica rossoblù starebbe seguendo con concretezza diversi talenti in erba delle merengues. I nomi sono quelli del fantasista Cesar Palacios, ventuno anni che ha debuttato in Copa del Rey, Liga e Champions, in più ha chiuso la stagione al Castilla, la seconda squadra, con 14 gol e 5 assist, del terzino sinistro David Jimenez di 22 anni e infine del difensore centrale mancino Lamini Fati di 20 anni.