Margotto (resp. settore giovanile Bologna): “Ecco i frutti del triennio. Prima squadra? Dico che…”

"L'andamento della stagione è positivo, l'Under 17 ha già passato un turno di playoff eliminando il Torino e ora affronterà la Lazio, le altre due under sono ai playoff e l'under 18 è vicina a esserci. Stiamo raccogliendo i frutti di questi tre anni di lavoro. Siamo un po' in anticipo rispetto ai programmi. Noi siamo partiti con i 2009 che oggi sono nell'Under 17. Si è creata una combinazione di giocatori già presenti e qualcuno arrivato da fuori, poi il lavoro degli allenatori ha portato a creare una bella stagione. E' merito di tutti".