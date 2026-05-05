Si preannuncia una estate di passione per quanto riguarda Jonathan Rowe. Le prestazioni del giovane inglese, prelevato dal Bologna l'estate scorsa, non sono passate inosservate al mercato della Premier League e nelle prossime settimane potrebbero arrivare i primi movimenti.
Tutto Bologna Web
I migliori video scelti dal nostro canale
tuttobolognaweb news Mercato – La Premier si muove su Rowe
mercato
Mercato – La Premier si muove su Rowe
Rowe corteggiato dalla Premier, si rischia un'altra cessione eccellente
Secondo il Resto del Carlino, dall'Inghilterra si narra di un interessamento dell'Aston Villa per Rowe, ma ci sarebbero anche Manchester United, Chelsea e Nottingham, dove c'è anche Dan Ndoye, mentre in Turchia si parla del Galatasaray. Base d'asta? 35-40 milioni di euro. Se dovesse arrivare una offerta importante, dunque, il Bologna potrebbe pensarci dato che, come sottolinea il quotidiano, per cifre superiori ai 30 milioni il club rossoblù si è sempre seduto al tavolo delle trattative.
© RIPRODUZIONE RISERVATA