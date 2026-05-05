Mercato – La Premier si muove su Rowe

Si preannuncia una estate di passione per quanto riguarda Jonathan Rowe . Le prestazioni del giovane inglese, prelevato dal Bologna l'estate scorsa, non sono passate inosservate al mercato della Premier League e nelle prossime settimane potrebbero arrivare i primi movimenti.

Secondo il Resto del Carlino, dall'Inghilterra si narra di un interessamento dell'Aston Villa per Rowe, ma ci sarebbero anche Manchester United, Chelsea e Nottingham, dove c'è anche Dan Ndoye, mentre in Turchia si parla del Galatasaray. Base d'asta? 35-40 milioni di euro. Se dovesse arrivare una offerta importante, dunque, il Bologna potrebbe pensarci dato che, come sottolinea il quotidiano, per cifre superiori ai 30 milioni il club rossoblù si è sempre seduto al tavolo delle trattative.