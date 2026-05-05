Il Bologna guadagna una posizione in classifica, anche se, sfortunatamente, non stiamo parlando della Serie A.
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I bolognesi vanno allo stadio? Ecco i dati del Dall’Ara
I dati del Dall'Ara a confronto con le altre squadre di Serie A
I rossoblù, attualmente noni nel massimo campionato italiano, si piazzano all'ottavo posto nella graduatoria stilata da Transfermarkt relativa alle presenze allo stadio nella stagione corrente. Con una capienza di 36.462 posti e una media di 27.610 spettatori a partita, i felsinei dimostrano di poter contare su un supporto che ha pochi eguali in Italia. Poiché un confronto basato esclusivamente sulla capienza risulterebbe poco equo data la diversità degli impianti, la classifica analizza il numero totale di persone che ogni club ha portato allo stadio dall'inizio del campionato. In questo contesto, il Bologna è a quota 496.982 presenze al Dall'Ara, sfiorando il mezzo milione di spettatori totali.
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