Napoli-Italiano: accordo a un passo, tramonta la pista Allegri

I segnali che portano alla fumata bianca sono chiarissimi: come riportato da gazzetta.it in mattinata, a Roma, è andato in scena un incontro chiave tra il tecnico, il suo entourage, De Laurentiis e il direttore sportivo Giovanni Manna. Un faccia a faccia di questo tipo significa una cosa sola: si è già passati alla definizione dei dettagli contrattuali. Il prossimo step: giovedì è previsto il confronto decisivo tra Italiano e la dirigenza del Bologna. L'allenatore dovrebbe presentare le proprie dimissioni, liberandosi formalmente dal club rossoblù per poi legarsi ufficialmente ai partenopei. Nel calcio le sorprese sono sempre dietro l'angolo, ma la strada per Napoli non è mai stata così in discesa.