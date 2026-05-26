Italiano-Napoli, biennale più opzione sul piatto. Ora l’incontro col Bologna

Il Napoli ha fatto la sua mossa. Nel giro di consultazioni del presidente Aurelio De Laurentiis, che nei giorni scorsi ha sondato anche Max Allegri, oggi è toccato a Vincenzo Italiano e ai suoi agenti. L'incontro sarebbe andato in scena nell'abitazione del patron del Napoli a Roma e non nella sede di Filmauro, anche alla presenza di Giovanni Manna. Aspetto non secondario, questo, perché il diesse partenopeo è andato forte anche su Zeballos del Boca Juniors, giocatore cercato anche dal Bologna per lo slot di attaccante esterno. Un possibile segnale verso Vincenzo. Insomma, ADL sembra andare con decisione su Italiano con una possibile proposta biennale e opzione per il terzo anno a cifre superiori ai 3 milioni. La mossa da Napoli è stata fatta, anche se il presidente deve ancora prendere una decisione definitiva