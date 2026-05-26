Morrone arriva fino alla semifinale con la Primavera. In C è lotta per accaparrarselo

Il merito di questo exploit va equamente diviso con il tecnico Stefano Morrone: alla sua prima esperienza sulla panchina emiliana, l'allenatore ha convinto tutti, guadagnandosi la stima totale della società che ora punta a rinnovargli la fiducia. Blindare il mister, però, non sarà un'impresa così scontata. La società, come riportato da TMW, sembra volerlo tenere, ma Morrone ha fatto capire che sa lavorare bene con i giovani e dalla Primavera 1 alla Serie C ora potrebbe volerci pochissimo. Pescara e Campobasso sono in prima linea lì per tentarlo, con un mercato allentori che è già entrato nel vivo.