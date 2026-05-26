La splendida cavalcata del Bologna nel campionato Primavera 1 si è fermata al Viola Park, dove la Fiorentina ha spento in semifinale playoff i sogni di gloria dei rossoblù, capaci comunque di centrare un ottimo quinto posto in classifica.
Tutto Bologna Web
I migliori video scelti dal nostro canale
tuttobolognaweb news Morrone arriva fino alla semifinale con la Primavera. In C è lotta per accaparrarselo
mercato
Morrone arriva fino alla semifinale con la Primavera. In C è lotta per accaparrarselo
TMW riporta lo splendido risultato della Primavera 1 del Bologna, con mister Morrone sempre più al centro del mercato di Serie C
Il merito di questo exploit va equamente diviso con il tecnico Stefano Morrone: alla sua prima esperienza sulla panchina emiliana, l'allenatore ha convinto tutti, guadagnandosi la stima totale della società che ora punta a rinnovargli la fiducia. Blindare il mister, però, non sarà un'impresa così scontata. La società, come riportato da TMW, sembra volerlo tenere, ma Morrone ha fatto capire che sa lavorare bene con i giovani e dalla Primavera 1 alla Serie C ora potrebbe volerci pochissimo. Pescara e Campobasso sono in prima linea lì per tentarlo, con un mercato allentori che è già entrato nel vivo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA