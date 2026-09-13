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Le scelte

Diverse novità oggi per Domenico Tedesco nella scelta dell'undici titolare che affronterà il Napoli. Si parte dalla porta, dove Skorupski, secondo indiscrezioni, sarebbe arrivato in ritardo alla riunione tecnica e così l'allenatore gli ha preferito Pessina, poi linea difensiva con Holm, Heggem, Theate e Miranda. In mezzo Ferguson perno centrale con Pobega e Amondarain ai lati, mentre davanti tridente classico con Berna e Cambiaghi a supporto di Piccoli. Nel Napoli De Bruyne a dare qualità a centrocampo, mentre in attacco Vergara e Politano al fianco di Hojlund.

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