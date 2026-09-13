Le scelte di Allegri e Tedesco
Bologna abbraccia il suo nuovo allenatore: guarda l'arrivo di Domenico Tedesco
Le scelte
Diverse novità oggi per Domenico Tedesco nella scelta dell'undici titolare che affronterà il Napoli. Si parte dalla porta, dove Skorupski, secondo indiscrezioni, sarebbe arrivato in ritardo alla riunione tecnica e così l'allenatore gli ha preferito Pessina, poi linea difensiva con Holm, Heggem, Theate e Miranda. In mezzo Ferguson perno centrale con Pobega e Amondarain ai lati, mentre davanti tridente classico con Berna e Cambiaghi a supporto di Piccoli. Nel Napoli De Bruyne a dare qualità a centrocampo, mentre in attacco Vergara e Politano al fianco di Hojlund.
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