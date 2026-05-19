Tutto Bologna Web
I migliori video scelti dal nostro canale

tuttobolognaweb news Mondiali 2026, i convocati della Scozia: dentro Ferguson e l’ex rossoblù Hickey

news

Mondiali 2026, i convocati della Scozia: dentro Ferguson e l’ex rossoblù Hickey

Mondiali 2026, i convocati della Scozia: dentro Ferguson e l’ex rossoblù Hickey - immagine 1
I convocati nella Scozia di Clarke
Redazione TuttoBolognaWeb

Steve Clarke, CT della Nazionale scozzese, ha annunciato la lista dei 26 convocati in vista dei Mondiali 2026, in programma questa estate tra Stati Uniti, Canada e Messico.

Tra i presenti figurano diversi volti noti della nostra Serie A: oltre agli immancabili McTominay e Gilmour, anche Lewis Ferguson del Bologna e l'ex rossoblù Hickey saranno di fondamentale importanza per il cammino della Scozia nella competizione. Il terzino sinistro viene da una stagione al Brentford da 20 partite e da quando è andato via dal Bologna ha raggiunto i 62 match con la maglia del club inglese.

Leggi anche
Primavera rossoblù: Lo Monaco premiato agli Awards del 2026
Napoli-Conte è rottura: De Laurentiis punta a Sarri, ma c’è anche Italiano…

© RIPRODUZIONE RISERVATA