Mondiali 2026, i convocati della Scozia: dentro Ferguson e l’ex rossoblù Hickey

Steve Clarke , CT della Nazionale scozzese, ha annunciato la lista dei 26 convocati in vista dei Mondiali 2026, in programma questa estate tra Stati Uniti, Canada e Messico.

Tra i presenti figurano diversi volti noti della nostra Serie A: oltre agli immancabili McTominay e Gilmour, anche Lewis Ferguson del Bologna e l'ex rossoblù Hickey saranno di fondamentale importanza per il cammino della Scozia nella competizione. Il terzino sinistro viene da una stagione al Brentford da 20 partite e da quando è andato via dal Bologna ha raggiunto i 62 match con la maglia del club inglese.