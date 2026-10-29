La moviola del Cor Sport
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Voto 6 sul Cor Sport a Juan Luca Sacchi in Milan-Bologna, ma qualche distinguo su gli episodi nel match di San Siro.
Il quotidiano pone infatti l'accento sul quarto gol del Bologna, dove i rossoblù rubano palla a Camarda a centrocampo. 'Contatto fra la gamba destra del rossoblù e la sinistra della punta milanista, Sacchi fa giocare, qualche dubbio resta' scrive il quotidiano. Regolari gli altri gol. Sul primo rossoblù, Zortea è in gioco sul passaggio di Pobega. Regolare il pareggio del Milan, Hutchinson non commette fallo su Theate. Tutto ok anche sul due a uno dei rossoneri, infatti sul centro di Tomori c'è Cissè in posizione regolare.
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