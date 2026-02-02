Bologna-Milan, i convocati: fuori due difensori

Diramata la lista dei convocati per la sfida di domani sera al Milan. Jhon Lucumi è rientrato in gruppo ma Italiano lo ha preservato e non sarà disponibile domani sera, mentre si è aggiunta l'assenza di Lorenzo De Silvestri fermato da una colica addominale. Prima convocazione per Joao Mario. Di seguito l'elenco. Questo l’elenco dei convocati di Vincenzo Italiano per domani: