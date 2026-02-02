UFFICIALE – Joao Mario al Bologna e Holm alla Juventus: le cifre

E' ufficiale l'acquisto di Joao Mario da parte del Bologna. Il terzino portoghese arriva in prestito secco dalla Juventus fino a fine stagione per sostituire Emil Holm finito a Torino. In stagione ha giocato 13 partite con la maglia bianconera con un assist a referto, mentre con il Porto, in patria, il curriculum recita 181 partite con 5 gol e 26 assist. Di seguito il comunicato rossoblù.