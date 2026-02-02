Sarà ancora un Dall'Ara vestito a festa domani sera per Bologna-Milan, valevole per la ventitreesima giornata di Serie A.
Tutto Bologna Web
I migliori video scelti dal nostro canale
tuttobolognaweb news Bologna-Milan, un Dall’Ara da grandi occasioni
news
Bologna-Milan, un Dall’Ara da grandi occasioni
Grandi numeri domani per Bologna-Milan
Infatti, sono stati venduti circa 30mila biglietti per il match contro la seconda della classe e imbattuta in campionato dalla seconda giornata. Sarà ancora una volta un Dall'Ara quasi da tutto esaurito. Procede bene anche la prevendita per Bologna-Parma, che ha già toccato quota 24mila tagliandi, mentre per il quarto di finale di Coppa Italia contro la Lazio per ora sono stati venduti 8500 tagliandi e la curva ospiti, in attesa di nuove indicazioni, è chiusa.
© RIPRODUZIONE RISERVATA