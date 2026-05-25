Appuntamento da non perdere mercoledì sera al Campo di Marte, all'ex Area Staveco in Viale Panzacchi 10. Parte la rassega Apericalcio e il primo ospite sarà il direttore sportivo del Bologna Marco Di Vaio.
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Mercoledì Apericalcio con Marco Di Vaio al Campo di Marte
Appuntamento mercoledì alle ore 19
Sarà una occasione per una chiacchierata a tutto tondo sugli aspetti calcistici all'interno della rassegna curata da Emilio Marrese. Proprio il giornalista intervisterà Di Vaio assieme a Sabrina Orlandi a partire dalle ore 19. La serata si svolgerà nel giardino della struttura con consumazione obbligatoria a otto euro. In caso di maltempo l'evento verrà spostato nella club house.
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