Carlino – Il Bologna ripartirà da Bernardeschi: 9 gol alla prima stagione in rossoblù

Il Carlino osanna Bernardeschi. In un Bologna da rimettere in sesto, è lui il leader fuori e dentro il campo

Federico Bernardeschi è tornato a brillare ad altissimi livelli e lo ha fatto con indosso la maglia del Bologna , chiudendo la stagione a quota 9 gol.

Dopo il triennio trascorso a Toronto, il trentaduenne è riuscito a scrollarsi di dosso la ruggine iniziale e a superare un infortunio alla clavicola arrivato a dicembre, vincendo la scommessa lanciata da Italiano. L'allenatore ne ha infatti incoronato la rinascita nel post-gara contro l'Inter, elogiando sia il calciatore sia l'uomo. Grazie alle sue reti decisive in campionato e in Europa League, il club rossoblù si ritrova ora tra le mani un autentico patrimonio da cui ripartire per il futuro.