Il domino degli allenatori di Serie A entra nel vivo partendo dal Napoli, dove Aurelio De Laurentiis deve sostituire Antonio Conte, che ha annunciato l'addio dopo il match con l'Udinese. Tra i candidati principali per la panchina partenopea spicca Vincenzo Italiano.
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Cor Bo – Mercato allenatori ufficialmente aperto: il Futuro di Italiano tra Bologna e Napoli
Anche il Corriere di Bologna apre sul futuro di Italiano, in ballo tra Bologna e Napoli
Italiano si incontrerà a breve con la dirigenza rossoblù per fare il punto sui programmi tecnici futuri. Sebbene l'allenatore veda margini per confermare il Bologna tra le prime sei o sette forze del campionato, un'eventuale chiamata da Napoli potrebbe cambiare i giochi. Nel frattempo, il club emiliano valuta già i possibili sostituti in caso di addio, e tra i nomi monitorati figura anche quello di Fabio Grosso.
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