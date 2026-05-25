Cor Sport – Bologna, Lucumí ai saluti: il club valuta la cessione

Il difensore, reduce da un'ottima stagione, ben 43 presenze totali sotto la guida di Vincenzo Italiano quest'anno, ha il contratto in scadenza tra un anno e la società punta a monetizzare al massimo il suo cartellino. Nonostante il rifiuto di un'offerta da 28 milioni da parte del Sunderland un anno fa, stavolta l'addio appare inevitabile. D'altra parte, l'imminente impegno del Mondiale potrebbe far salire non poco il valore del suo cartellino. In Premier League e in Liga i club sono pronti a darsi battaglia: chi si aggiudicherà il centrale rossoblù?