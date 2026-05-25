Dopo aver blindato Jhon Lucumí la scorsa estate per non privarsi di un altro leader difensivo dopo l'addio di Beukema, il Bologna sembra ora pronto a separarsi dal centrale.
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tuttobolognaweb news Cor Sport – Bologna, Lucumí ai saluti: il club valuta la cessione
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Cor Sport – Bologna, Lucumí ai saluti: il club valuta la cessione
Il Corriere dello Sport sull'asse Lucumí-Bologna, due strade sempre più vicine alla separazione
Il difensore, reduce da un'ottima stagione, ben 43 presenze totali sotto la guida di Vincenzo Italiano quest'anno, ha il contratto in scadenza tra un anno e la società punta a monetizzare al massimo il suo cartellino. Nonostante il rifiuto di un'offerta da 28 milioni da parte del Sunderland un anno fa, stavolta l'addio appare inevitabile. D'altra parte, l'imminente impegno del Mondiale potrebbe far salire non poco il valore del suo cartellino. In Premier League e in Liga i club sono pronti a darsi battaglia: chi si aggiudicherà il centrale rossoblù?
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