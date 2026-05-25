Tutto Bologna Web
I migliori video scelti dal nostro canale

tuttobolognaweb news Cor Sport – Bologna, Lucumí ai saluti: il club valuta la cessione

news

Cor Sport – Bologna, Lucumí ai saluti: il club valuta la cessione

Cor Sport – Bologna, Lucumí ai saluti: il club valuta la cessione - immagine 1
Il Corriere dello Sport sull'asse Lucumí-Bologna, due strade sempre più vicine alla separazione
Redazione TuttoBolognaWeb

Dopo aver blindato Jhon Lucumí la scorsa estate per non privarsi di un altro leader difensivo dopo l'addio di Beukema, il Bologna sembra ora pronto a separarsi dal centrale.

Il difensore, reduce da un'ottima stagione, ben 43 presenze totali sotto la guida di Vincenzo Italiano quest'anno, ha il contratto in scadenza tra un anno e la società punta a monetizzare al massimo il suo cartellino. Nonostante il rifiuto di un'offerta da 28 milioni da parte del Sunderland un anno fa, stavolta l'addio appare inevitabile. D'altra parte, l'imminente impegno del Mondiale potrebbe far salire non poco il valore del suo cartellino. In Premier League e in Liga i club sono pronti a darsi battaglia: chi si aggiudicherà il centrale rossoblù?

Leggi anche
Gazzetta – Panchina bollente a Napoli: idea Italiano ma Allegri resta il sogno
Carlino – Panchina Bologna: rebus Italiano tra la riconferma e l’ombra del Napoli

© RIPRODUZIONE RISERVATA