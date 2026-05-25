Carlino – Panchina Bologna: rebus Italiano tra la riconferma e l’ombra del Napoli

Il futuro della panchina del Bologna resta un'incognita, sospeso in una complessa partita a scacchi tra la dirigenza rossoblù e Italiano stesso. Sebbene un primo confronto esplorativo sia già avvenuto a Casteldebole, l'incontro decisivo è slittato a metà settimana, quando l'allenatore dovrà sciogliere le riserve sul rinnovo.