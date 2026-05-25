Tutto Bologna Web
I migliori video scelti dal nostro canale

tuttobolognaweb news Carlino – Panchina Bologna: rebus Italiano tra la riconferma e l’ombra del Napoli

news

Carlino – Panchina Bologna: rebus Italiano tra la riconferma e l’ombra del Napoli

Carlino – Panchina Bologna: rebus Italiano tra la riconferma e l’ombra del Napoli - immagine 1
Così il Resto del Carlino sul futuro della panchina rossoblù
Redazione TuttoBolognaWeb

Il futuro della panchina del Bologna resta un'incognita, sospeso in una complessa partita a scacchi tra la dirigenza rossoblù e  Italiano stesso. Sebbene un primo confronto esplorativo sia già avvenuto a Casteldebole, l'incontro decisivo è slittato a metà settimana, quando l'allenatore dovrà sciogliere le riserve sul rinnovo.

A sparigliare le carte potrebbe essere l'inserimento del Napoli di Aurelio De Laurentiis, fortemente interessato al profilo di Italiano per avviare un nuovo ciclo improntato su idee e sostenibilità finanziaria. Dal canto suo, il Bologna non intende trattenere il mister con un braccio di ferro, ma esige tempi rapidi per pianificare la stagione. Qualora le strade dovessero separarsi, il club emiliano è comunque pronto a muoversi su profili alternativi, con i nomi di Palladino e Grosso già in cima alla lista dei possibili sostituti.

Leggi anche
Bologna, 6 punti in meno ma scalata una posizione. Stagione più che sufficiente
Repubblica – Italiano: “Non ho mai visto uno stadio così in vita mia. La Conference...

© RIPRODUZIONE RISERVATA