Bologna, 6 punti in meno ma scalata una posizione. Stagione sufficiente

Con il 3-3 più o meno annunciato contro l’Inter, si è conclusa la stagione del Bologna. Rendimento stagionale altalenante e piuttosto strano. 24 punti in campionato nelle prime 12 partite, culminato con lo 0-3 di Udine e primo posto in classifica per qualche ora. Gli impegni erano ancora ben diluiti, con l’Europa League iniziata un mese dopo dall’inizio del campionato, la Coppa Italia non ancora in gioco per i rossoblu e la Supercoppa da giocare ma a fine dicembre. La rosa lunga, ha permesso a mister Italiano di scegliere sempre il meglio per ottenere il massimo. Il ruolino di marcia al Dall’Ara era iniziato così com’era terminato nella stagione precedente; 4 vittorie e un pareggio nelle prime 5 partite. Battuti in sequenza, Como, Genoa, Pisa e Napoli, con nel mezzo l’unico pareggio col Torino. Iniziata l’Europa League, non proprio al meglio, con un solo punto nelle prime 2 uscite, sconfitta a Birmingham e pareggio interno col Friburgo, i rossoblu hanno cominciato a perdere qualche colpo in casa proprio mentre in Europa League cominciavano a vincere, vittoria a Bucarest, in casa col Salisburgo e a Vigo.