Repubblica – Italiano: “Non ho mai visto uno stadio così. Non nego che potrei andar via. La Conference?…”

«La vita media di un allenatore è 10.9 mesi, la più corta nei 5 principali campionati. Non c'era un tecnico quest'anno che fosse sulla stessa panchina da più di due anni. In Italia non c'è pazienza. A La Spezia volevano cacciarmi dopo 5 giornate in B, hanno resistito e li ho portati in A per la prima volta, poi salvandoli. Se sei bravo, arrivi a fare sei anni di Serie A senza essere mai stato esonerato. L'anno scorso questa era la panchina più bollente d'Europa e abbiamo vinto un trofeo dopo 51 anni. Pensavo di aver costruito qui qualcosa di indistruttibile e ho sofferto a vedere crepe nell'ambiente. Le critiche ci stanno, l'atteggiamento distruttivo no. Per me che si rovinasse quest'atmosfera era una sconfitta. C'è anche la possibilità che io non rimanga, non lo nego».