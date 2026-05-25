Gazzetta – Panchina bollente a Napoli: idea Italiano ma Allegri resta il sogno

Il Napoli è pronto a rivoluzionare la panchina per l'anno del Centenario e il presidente Aurelio De Laurentiis cerca una guida sicura per rilanciare le ambizioni del club. Sfumato l’accordo con Maurizio Sarri, diretto all'Atalanta, uno dei nomi forti in cima alla lista dei desideri degli azzurri resta quello di Vincenzo Italiano, attuale tecnico del Bologna che, con il sogno Europa svanito, non resterebbe di certo indifferente alle notti di Champions League all'interno dello stadio Maradona. Purtroppo, e noi qui a Bologna lo abbiamo capito anche sin troppo bene negli ultimi due anni in giro per l'Europa, le coppe stimolano tanto sia giocatori che allenatori ed è per questo motivo che non sarà facile trattenerli sotto le Due Torri