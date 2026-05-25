Gazzetta – Mercato aperto: è sfida tra Bologna e Fiorentina per Fabio Grosso

Bologna e Fiorentina sono pronte ad ogni evenienza e il nome in pole position per entrambe le panchine è quello di Fabio Grosso .

L'attuale tecnico del Sassuolo, reduce da una promozione in Serie A e una bellissima salvezza, è l’obiettivo principale soprattutto se Vincenzo Italiano (ad oggi fortemente corteggiato dal Napoli) lascerà i rossoblù . Sullo sfondo restano anche le idee che portano a Raffaele Palladino, Stefano Pioli e Daniele De Rossi, quest'ultimo fresco di rinnovo automatico col Genoa ma aperto a valutare il futuro. Per Grosso la pista Bologna rappresenterebbe un passo avanti importante, forte anche della stima di Sartori, ma il Sassuolo lo ha blindato con un contratto fino al 2027 e Carnevali cercherà di trattenerlo.