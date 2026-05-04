Mercato – Percassi rivuole Sartori a Bergamo

Come riporta il quotidiano, la coppia Pagliuca-Percassi starebbe pensando di nuovo al cobra di Lodi come direttore tecnico in vista di una possibile uscita di D'Amico. L'attuale diesse degli orobici piace alla Roma, dove Massara è in uscita, e l'Atalanta vorrebbe riallacciare il rapporto professionale con Sartori, che in tanti anni di lavoro a Bergamo ha reso la Dea una big. Il Bologna sarebbe pronto a opporsi, volendo continuare con lui e con Marco Di Vaio, forte del contratto fino al 2027.