Buona la direzione arbitrale di Crezzini in Bologna-Cagliari, gara senza particolari tensioni, voto: 6,5 secondo il Cor Sport.
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Bologna-Cagliari, la moviola
La moviola di Bologna-Cagliari
Per il quotidiano, corretta la decisione di non concedere rigore ai rossoblù per il contatto tra Mina e Domínguez, ritenuto troppo lieve per il penalty. Giusto anche l’intervento del VAR sul gol annullato al Cagliari: sia Dossena che Deiola sono in posizione di fuorigioco e la rete viene cancellata senza polemiche.
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