Fenucci: “Stagione di alti e bassi ma in Europa bene. Italiano? Le relazioni che abbiamo…”

"E' stata una stagione con alti e bassi, però in Europa League siamo andati bene e abbiamo disputato una finale di Supercoppa. Ora come ora possiamo competere con le squadre che ci stanno sopra per poter provare a rosicchiare qualche punto. Per il futuro dobbiamo vederci con il Mister per costruire la squadra che verrà. La nostra ambizione nasce da alcuni fattori come il lavoro dell'allenatore in queste due stagioni e la professionalità che abbiamo nell'area sportiva, non solo Sartori e Di Vaio, ma anche una ventina di osservatori che ci aiutano nelle scelte di mercato. Gli investimenti fatti nel settore giovanile e gli investimenti sulle nuove tecnologie. Sono tutte situazioni che ci portano ad essere ambiziosi, nonostante ci siano squadre con possibilità maggiori rispetto a noi. Ma noi dovremmo essere bravi a sfruttare gli errori delle altre"