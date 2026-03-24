Mercato – Milan su Santiago Castro, il Bologna fa muro

La dirigenza del Milan ed il suo DS Igli Tare hanno messo gli occhi su Santiago Castro. Domenica al Dall'Ara era presente uno scout rossonero per seguire con attenzione Mario Gila e l'attaccante del Bologna.

La richiesta del Bologna per il proprio bomber è alta: non meno di 40 milioni di euro, considerate anche le voci insistenti della Premier League. Nei mesi scorsi, infatti, West Ham e Nottingham Forest si erano fatte avanti per il Toto, ricevendo però il no secco da parte del Bologna. Oltre a Castro il Milan sonda altri nomi, tuttavia non sarebbe sbagliato immaginarsi un nuovo tentativo da parte dei rossoneri durante la sessione di mercato estiva.