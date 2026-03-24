In porta tocca a Ravaglia fino alla fine, ma Pessina potrebbe…

Se sui giocatori di movimento Italiano valuterà ovviamente i dati e la stanchezza di ognuno, soprattutto coloro che torneranno tardi dalla nazionale, in porta la situazione è abbastanza chiara stante l'infortunio di Lukasz Skorupski, che probabilmente sarà fuori fino a fine stagione. Sarà Federico Ravaglia a difendere i pali contro gli inglesi, ma nelle sfide di campionato che si incroceranno in quei giorni di aprile potrebbe avere una chance anche Massimo Pessina. Il giovane portiere, che ha esordito a novembre contro il Napoli sostituendo Skorupski, con Ravaglia indisponibile, avrebbe una possibilità di essere chiamato in causa o contro la Cremonese o contro il Lecce, anche se non è da escludere un impiego da stakanovista di Ravaglia, sottolinea il Cor Sport.