Dalla Vite: “Sirene arabe per Orsolini, se fossi in lui…Il penalty? E’ lui il rigorista”

Nebuloso il futuro di Riccardo Orsolini , che va in scadenza di contratto nel 2027 e non ha ancora rinnovato. Del numero sette, come di Lucumi e Freuler , ha parlato Matteo Dalla Vite e Radio Nettuno Bologna Uno:

"Il futuro di Riccardo Orsolini è un punto interrogativo perché si sarebbero fatte sentire le sirene arabe - le sue parole - Non credo che questo periodo difficile sia dato dal non rinnovo, chiaro che se fossi in lui diventare bandiera di una città in cui sono amato...E' ora di cambiare aria? Non lo so, lo sa solo lui, ma quando puoi essere una statua per la tua città non ci penserei due volte, ma non voglio entrare nella sua sfera decisionale. Lucumi deciderà dopo il mondiale ma al 90% siamo ai saluti, mentre Freuler non riesco a decifrarlo. Una cosa determinante può essere la non partecipazione alle coppe a meno di miracoli. Questo porterà certi giocatori a cercare l'Europa da un'altra parte o avranno la forza di restare per cercarla l'anno prossimo?".