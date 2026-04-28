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Mercato – L’osservatore Palma: “Bologna su Espi, assomiglia a Scamacca””

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Il Bologna sulla punta Espi: ecco le sue caratteristiche
Redazione TuttoBolognaWeb

Da diverso tempo vi avevamo segnalato il Bologna sulle tracce del centravanti del Levante Carlos Espi, classe 2005 e reduce da 8 gol in 20 partite nel campionato spagnolo.

Sul profilo si è espresso anche l'osservatore Marco Palma a Tmw, parlando di un attaccante molto fisico e strutturato, alto 194 centimetri e capace di sfruttare la sua forza fisica con opportunismo sotto porta. Trattasi di un centravanti abile nel gioco aereo e ottimo nella sponda verso i compagni per far salire la squadra. Palma lo paragona a Gianluca Scamacca dell'Atalanta. Il costo di mercato si aggira sui 6 milioni di euro.

 

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