Mercato – Karlsson cambia procuratore

Negli ultimi anni non è decollata la carriera di Jesper Karlsson . Il Bologna ha investito molto su di lui, oltre dieci milioni dall'Az, ma sia con Motta che con Italiano le cose non sono andate e alla fine lo svedese ha fatto un giro di prestiti senza trovare grande continuità.

Qualche lampo, certo, ma tra Aberdeen e Utrecht non c'è stata una chiara e netta inversione di tendenza, anche se ad aprile Jesper ha segnato due gol contro PSV e Telstar. Il futuro resta una incognita e infatti il giocatore, come riporta Stadio, ha deciso di cambiare agente. Dalla World Soccer Agency, Karlsson ha deciso di passare alla HCM Sports Management di Hasan Cetinkaya, che cura tra gli altri gli interessi di Emil Holm. Molto probabile che a giugno il giocatore rientri a Bologna visto il contratto in essere fino al 2028, poi, forse, sarà di nuovo cessione.