Carlino – Bologna, uno sguardo a Parigi: da Koleosho a Moscardo

La stagione non è finita, ma il futuro è un tema che va affrontato. Con ogni probabilità l'anno prossimo il Bologna giocherà una partita a settimana, per questo motivo sarà molto importante organizzare la prossima stagione riuscendo a mantenere un progetto tecnico ambizioso.

Tuttavia, non si hanno garanzie di permanenza da parte di alcuni giocatori: Freuler è in scadenza di contratto, Sohm non verrà riscattato, Orsolini non ha ancora rinnovato e Lucumi non rinnoverà. A tutto ciò si aggiungono le offerte per Jonathan Rowe che sarà difficile trattenere. Proprio per questo motivo il Bologna inizia a guardarsi intorno. Nelle ultime ore arrivano indiscrezioni dalla Francia, secondo le quali i rossoblù avrebbero messo gli occhi sull'esterno destro del Paris FC Luca Koleosho azzurrino under 21 e sul mediano brasiliano Gabriel Moscardo. E' ancora presto per parlare di trattative, sono solo movimenti per capire possibili margini di manovra in vista del mercato estivo.