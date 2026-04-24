Carlino – Bologna, la strada del silenzio: salta la conferenza di Italiano

Oggi Vincenzo Italiano non parlerà prima del match contro la Roma , è la prima volta da inizio stagione. Tuttavia, non è stata una sua decisione ma una scelta societaria.

Il motivo? Evitare speculazioni sul futuro del tecnico che potrebbero destabilizzare l'ambiente prima della partita con la Roma. Uno dei motivi di questa scelta è sicuramente quello riguardante le dichiarazioni post-Juventus. Così Italiano parlerà solamente dopo la partita come da obblighi e diritti tv. Il Bologna vuole proseguire il cammino con Italiano, c'è soddisfazione per questo biennio, ma la scelta è nelle mani dell'allenatore che prenderà una decisione solamente a stagione terminata. Ora, però, la testa è sulla partita di domani che sarà fondamentale per rialzare la testa dopo le ultime delusioni, il Bologna non vuole un finale a luci spente.