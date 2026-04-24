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Cor Bo – Italiano, il club sceglie la via del silenzio prima della Roma

Cor Bo – Italiano, il club sceglie la via del silenzio prima della Roma - immagine 1
La dirigenza rossoblù ha annullato la conferenza stampa del tecnico, questo il commento del Corriere di Bologna
Redazione TuttoBolognaWeb

Il Bologna ha deciso di annullare la consueta conferenza stampa di Italiano prima dell'impegno di domani con la Roma. Si cerca la massima concentrazione sul campo.

La scelta è stata presa con l'obiettivo di proteggere il tecnico rossoblù per evitare domande che potrebbero destabilizzare l'ambiente. La scelta è stata dirigenziale: le parole di Italiano arriveranno solamente a partita terminata. Sullo sfondo, per l'attuale allenatore rossoblù, rimangono molte squadre a valutare la situazione: Napoli Milan su tutte restano con lo sguardo fisso nel caso in cui dovessero salutare Conte Allegri. L'impressione è che a breve società e tecnico si incontreranno per fare il punto della situazione per capire se ci saranno o meno le condizioni per proseguire insieme.

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