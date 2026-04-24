Cor Bo – Italiano, il club sceglie la via del silenzio prima della Roma

La scelta è stata presa con l'obiettivo di proteggere il tecnico rossoblù per evitare domande che potrebbero destabilizzare l'ambiente. La scelta è stata dirigenziale: le parole di Italiano arriveranno solamente a partita terminata. Sullo sfondo, per l'attuale allenatore rossoblù, rimangono molte squadre a valutare la situazione: Napoli e Milan su tutte restano con lo sguardo fisso nel caso in cui dovessero salutare Conte o Allegri. L'impressione è che a breve società e tecnico si incontreranno per fare il punto della situazione per capire se ci saranno o meno le condizioni per proseguire insieme.