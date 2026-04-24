Cor Sport – Il Bologna blinda Italiano

'Blindato. Così è, e non si torna indietro. Punto e basta. Come d’altra parte aveva assicurato la settimana passata il capo azienda Claudio Fenucci' così Claudio Beneforti sul quotidiano. L'allenatore non si muoverà da Bologna, è la convinzione della società, forte di un contratto fino al 2027. Italiano è finito sulla bocca di tanti, è stato accostato a Napoli e Milan, ma per ora non avrebbe una offerta tra le mani, anche perché in queste società ci sono allenatori sotto contratto. Solo dalla metà di maggio in avanti la situazione potrebbe diventare più chiara e Stadio si chiede cosa potrebbe succedere se al mister dovesse arrivare una offerta. Chiederebbe al Bologna di essere liberato mettendolo in difficoltà? Intanto, di concerto con il club, si è deciso di non tenere la consueta conferenza stampa pre partita.