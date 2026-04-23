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Bucchioni sponsorizza Italiano a Napoli: “E’ pronto. A Bologna…”

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Le parole di Enzo Bucchioni
Redazione TuttoBolognaWeb

Rumors di mercato in abbondanza e opinioni che fioccano sulla possibilità che il Napoli possa scegliere Vincenzo Italiano in caso di uscita di scena di Antonio Conte.

Il tecnico rossoblù ha contratto fino al 2027 con il club rossoblù, ma una chiamata da Napoli potrebbe arrivare e questo rimetterebbe tutto in gioco. Il Bologna vuole continuare con il mister, ma molto dipenderà anche dal mercato. Il giornalista Enzo Bucchioni ha sponsorizzato a Tmw Radio la candidatura di Italiano per il Napoli: "C'è feeling con De Laurentiis, per me è pronto per questa piazza. Le difficoltà a Bologna è perché non riesce a fare quello che vorrebbe fare. Svecchiando la rosa e con giocatori freschi, con Italiano potrebbe ripartire tutto. Italiano incarna l'allenatore da Napoli".

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