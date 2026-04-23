Bucchioni sponsorizza Italiano a Napoli: “E’ pronto. A Bologna…”

Il tecnico rossoblù ha contratto fino al 2027 con il club rossoblù, ma una chiamata da Napoli potrebbe arrivare e questo rimetterebbe tutto in gioco. Il Bologna vuole continuare con il mister, ma molto dipenderà anche dal mercato. Il giornalista Enzo Bucchioni ha sponsorizzato a Tmw Radio la candidatura di Italiano per il Napoli: "C'è feeling con De Laurentiis, per me è pronto per questa piazza. Le difficoltà a Bologna è perché non riesce a fare quello che vorrebbe fare. Svecchiando la rosa e con giocatori freschi, con Italiano potrebbe ripartire tutto. Italiano incarna l'allenatore da Napoli".