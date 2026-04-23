Italiano e il Bologna, futuro da scrivere. I possibili sostituti

Un contratto in essere fino al 2027, rinnovato un anno fa, ma anche un progetto da rilanciare ed eventuali chiamate dalla Serie A che potrebbero stuzzicare. Il rapporto tra Vincenzo Italiano e il Bologna è solido, il club apprezza il suo lavoro e vorrebbe continuare assieme, ma attualmente certezze non ce ne sono. Da un lato il rischio di un'annata fuori dalle coppe porrà in essere delle riflessioni strategiche, dall'altro il tecnico vorrebbe una rimediata risalita in Europa, ovvero rassicurazioni sul livello di competitività della rosa. In tutto questo contesto, si inserisce il mercato e il possibile valzer di allenatori in base a quella che sarà la futura nomina a commissario tecnico della nazionale.