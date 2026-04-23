Mercato – Il Bologna su Alessandro Romano

Il Bologna guarda con interesse alla Serie B e, dopo il nome fatto di ieri di Comotto , un altro promettente giovane sarebbe finito sotto la lente di ingrandimento degli scout.

L'area tecnica rossoblù sta infatti osservando con estremo interesse le prestazioni di Alessandro Romano, mediano svizzero classe 2006 in forza allo Spezia in Serie B ma in prestito dalla Roma. Trattasi di un classico centrocampista centrale, un po' alla Freuler, reduce per ora da 16 partite in maglia Spezia da gennaio in avanti. Romano, nato a Winterthur, ha quasi sempre giocato da titolare (l'81% dei minuti) e gli scout rossoblù lo hanno visionato dal vivo con attenzione. Lo stesso Giovanni Sartori si è recato diverse volte al Picco per scrutarlo in vista della prossima stagione.