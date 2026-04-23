Hermoso e Ranieri: “Ci proveremo fino alla fine”

Roma a cinque punti dalla Champions, Bologna a sei dal settimo posto e dalla possibile Conference League . Sabato al Dall'Ara una delle due dovrà abbandonare i sogni di gloria. Da sponda giallorossa c'è l'intenzione di provarci fino alla fine per il quarto posto, contando anche sui rientri di Paulo Dybala e Wesley che saranno convocabili dopomani.

In queste ore hanno parlato sia Mario Hermoso che Claudio Ranieri. Il primo ha presenziato all'evento Elvis Lives alla Rinascente: Siamo allo sprint finale, ci piacerebbe avere una posizione migliore come quella che abbiamo avuto per gran parte della stagione. Fino a quando ci sono partite e punti in palio ci proveremo fino alla fine", le sue parole riportate da vocegiallorossa.it. Ranieri, invece, è stato premiato con il Città di Roma al Coni: "Ci aspettiamo il meglio per questo finale di stagione, i ragazzi stanno dando il massimo e lo faranno fino a fine stagione. Forza Roma sempre”.