Cor Sport – Freuler rossoblù, la concentrazione è sulla Roma

Domani ci sarà il quarto incontro stagionale tra Bologna e Roma . Una costante di questi incontri è stata senza dubbio la presenza di Remo Freuler in campo. Lo svizzero ha già preso parte dal primo minuto ai tre precedenti e ora è pronto per il quarto.

Sarà nuovamente alla guida del centrocampo, solo la frattura alla clavicola lo ha fermato. Tuttavia, nonostante lo stop di circa un mese, Freuler è comunque il quinto rossoblù per minuti giocati quest'anno. In vista di domani la sua conoscenza del gioco di Gasperini potrebbe far la differenza. Il legame con l'attuale allenatore giallorosso riapre inevitabilmente anche degli scenari di mercato: a giugno il contratto di Freuler andrà in scadenza. Le strade delle trattative potrebbero riportarlo dal Gasp che non ha mai nascosto l'apprezzamento nei confronti dello svizzero. Tuttavia, il Bologna non vorrebbe privarsi del suo metronomo che è fondamentale sia nella manovra del gioco che nell'interdizione. Ora, però, la concentrazione sia dei rossoblù che di Freuler è rivolta tutta verso la partita di domani.