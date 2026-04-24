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Cor Sport- Dallinga e Casale solo per il Cagliari

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Italiano domani avrà la rosa al completo, ad eccezione dell'olandese e di Casale. Questa l'analisi del Corriere dello Sport.
Redazione TuttoBolognaWeb

Dallinga Casale proseguono col lavoro differenziato. Sia l'attaccante olandese che il difensore italiano  non riusciranno a rientrare con la Roma. L'obiettivo è riuscire ad essere a disposizione per la partita col Cagliari di domenica prossima. Con una partita a settimana la sensazione è che i ballottaggi ci saranno ovunque in questo Bologna. Già da domani contro la Roma, a partire dal portiere: Pessina potrebbe dare il cambio a Ravaglia. A destra favorito Joao Mario su Zortea De Silvestri, dall'altra parte c'è ancora Miranda. Al centro Lucumi verrà probabilmente affiancato da Heggem. A centrocampo Freuler e Ferguson van verso la conferma, il terzo posto se lo contenderanno Sohm, Pobega Moro. In attacco Orsolini titolare a destra, dall'altra parte più Rowe che Cambiaghi. La prima punta sarà ancora Castro con Odgaard come alternativa a gara in corso.

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