Cor Sport- Dallinga e Casale solo per il Cagliari

Dallinga e Casale proseguono col lavoro differenziato. Sia l'attaccante olandese che il difensore italiano non riusciranno a rientrare con la Roma. L'obiettivo è riuscire ad essere a disposizione per la partita col Cagliari di domenica prossima. Con una partita a settimana la sensazione è che i ballottaggi ci saranno ovunque in questo Bologna. Già da domani contro la Roma, a partire dal portiere: Pessina potrebbe dare il cambio a Ravaglia. A destra favorito Joao Mario su Zortea e De Silvestri, dall'altra parte c'è ancora Miranda. Al centro Lucumi verrà probabilmente affiancato da Heggem. A centrocampo Freuler e Ferguson van verso la conferma, il terzo posto se lo contenderanno Sohm, Pobega e Moro. In attacco Orsolini titolare a destra, dall'altra parte più Rowe che Cambiaghi. La prima punta sarà ancora Castro con Odgaard come alternativa a gara in corso.