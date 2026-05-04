Mercato – Italiano ancora nel mirino del Napoli

Secondo Tmw, infatti, il tecnico dei rossoblù sarebbe ancora in lizza per la panchina del Napoli qualora Antonio Conte decidesse di aprirsi a una nuova avventura. L'allenatore salentino, così come Max Allegri, è tra i candidati alla guida della nazionale e per il portale specializzato Aurelio De Laurentiis starebbe ancora pensando a Vincenzo Italiano per un futuro post Conte. In lizza, secondo Marco Conterio, ci sarebbe anche Raffaele Palladino ora all'Atalanta. Sul rapporto tra il Bologna e Italiano, invece, il collega ha scritto quanto segue: 'Già: il Bologna propone di prolungare il rapporto, ma servirà chiarire le reciproche volontà'.