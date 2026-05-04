Le parole di ieri sembrano andare verso una permanenza di Vincenzo Italiano al Bologna, ma il mercato non si ferma e con esso le rispettive voci e indiscrezioni.
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Mercato – Italiano ancora nel mirino del Napoli
L'allenatore del Bologna può ancora diventare il successo di Antonio Conte?
Secondo Tmw, infatti, il tecnico dei rossoblù sarebbe ancora in lizza per la panchina del Napoli qualora Antonio Conte decidesse di aprirsi a una nuova avventura. L'allenatore salentino, così come Max Allegri, è tra i candidati alla guida della nazionale e per il portale specializzato Aurelio De Laurentiis starebbe ancora pensando a Vincenzo Italiano per un futuro post Conte. In lizza, secondo Marco Conterio, ci sarebbe anche Raffaele Palladino ora all'Atalanta. Sul rapporto tra il Bologna e Italiano, invece, il collega ha scritto quanto segue: 'Già: il Bologna propone di prolungare il rapporto, ma servirà chiarire le reciproche volontà'.
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