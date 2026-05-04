Bologna, è digiuno di gol: quattro partite a secco

Da Birmingham in avanti, la squadra di Vincenzo Italiano ha faticato a creare occasioni da rete e, di conseguenza, è rimasta a secco di gol, mostrando una stanchezza evidente e poche idee con la palla tra i piedi. Sono 360 minuti totali senza segnare per i felsinei che hanno perso contro l'Aston Villa per 4-0, contro la Juventus per 2-0, contro la Roma per 2-0, poi hanno pareggiato ieri contro il Cagliari a reti inviolate. Ma è stata tutta la produzione offensiva a scemare, e lo confermano gli expected goals delle ultime tre partite di campionato. I gol attesi, in tutte e tre le sfide, sono rimasti sotto quota 1: 0.68 contro i sardi, 0.48 contro la Roma e 0.85 contro la Juve.